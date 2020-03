Tientallen medewerkers van Shell op straat door brandalarm

sport Haagse handbal­lers verliezen thuis, geen play-offs voor Hellas

16:11 Twijfel aan de zege is nederlaag. Die wijsheid gold voor de handballers van Hellas in het duel met Arnhem. Geen moment wekten de Hagenaars de indruk de wedstrijd te willen winnen. De 24-30 nederlaag was daarvan het logische gevolg.