Tientallen mensen met beperking rollen moeiteloos naar de zee: 'Het leven is mooi!’

,,Ongelooflijk, dat ik hier vroeger gewoon naartoe liep zonder er bij na de denken." José van Emmerik wordt even emotioneel wanneer ze over de golven uitkijkt. Het is haar deze middag voor het eerst in jaren gelukt om, zonder hulp, de zee te bereiken. Een elektrische rolstoel met onder meer extra dikke banden maakte het mogelijk. ,,Fantastisch, dit raad ik iedereen aan.”



Wanneer de Wassenaarse even later over het strand terug naar de boulevard van Scheveningen rolt, gilt ze het uit van pret. ,,Yeah! Het leven is mooi!”



Voorall, de Haagse stichting die zich inzet voor mensen met een beperking, riep de afgelopen weken iedereen op om de nieuwe strandrolstoelen te komen testen. ,,De huidige rolstoelen zijn na zo'n tien jaar wel aan vervanging toe", vertelt beleidsmedewerker Ieke de Leeuw. ,,Zand, zeewater, wind: je kunt je voorstellen dat ze heel wat te verduren krijgen. En er zijn inmiddels mooiere ontwerpen en betere technieken.”



Een rolstoel waarmee je de zee in kunt, een 'ligrolstoel' voor op een strand, een elektrisch exemplaar zodat niemand je hoeft te duwen: verschillende modellen van diverse fabrikanten konden gisteren worden uitgeprobeerd. ,,Na afloop vullen de gebruikers een enquête in", legt De Leeuw uit. ,,Zo willen we weten of de stoelen lekker zitten, maar ook of je er gemakkelijk in kunt komen en of-ie gemakkelijk te duwen is in het zand. De resultaten presenteren we aan de gemeente, waarna we hopen op financiering zodat de nieuwe exemplaren bij het strand komen te staan."