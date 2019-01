Tientallen mensen op straat door grote brand in Scheepmakersstraat

Mark Slats kan Golden Globe Race bijna niet meer winnen

6:55 Het moet nu wel heel raar lopen in de Golden Globe Race wil Jean-Luc van den Heede niet als eerste zeezeiler over de finish komen. De Fransman met de Vlaamse naam wordt al 200 dagen en nachten opgejaagd door Mark Slats, de trots uit Wassenaar en verre omgeving, maar de achterstand is inmiddels schier onoverbrugbaar.