Tientallen mensen sluiten zich aan bij boerenprotest op Malieveld, deel van A12 afgesloten

Column Hou op met constant kleien aan bouwkundig hartin­farct voor Den Haag

We moeten de lucht in. Van wie? Van de vooruitgang. De vooruitgang is, in deze, een slechte raadgever. Er valt niet tegenop te bouwen, tegen de duizenden nieuwe inwoners die de stad op zich af ziet komen. Grenzen aan de groei zijn echter onbespreekbaar bij de meeste partijen. Massa is kassa.

21 juni