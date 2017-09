Tientallen panden in de regio op slot na drugsvondsten

De gemeenten in de regio Haaglanden hebben dit jaar 37 drugspanden gesloten voor drie tot negen maanden. Wat demissionair minister Blok betreft kunnen burgemeesters in de toekomst ook woningen en bedrijfspanden sluiten als daar voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor de productie van verdovende middelen.

De meeste panden werden gesloten in Den Haag, veruit de grootste regiogemeente. Tot nu toe zijn daar dit jaar dertig woningen en één kelderbox die bij een woning hoorde afgegrendeld.

Burgemeesters kunnen deze maatregel nemen als er 'handelshoeveelheden' drugs worden aangetroffen, verkocht of afgeleverd. In principe worden zulke panden voor drie maanden gesloten. Maar als in zo'n pand ook wapens worden aangetroffen of als er sprake is van recidive, duurt de sluiting al snel langer dan drie maanden.

Afgegrendeld

Quote Woningen gaan minimaal voor drie maanden op slot. Het gaat in Den Haag om dertien huurwoningen, waarvan er negen voor drie maanden en vier voor zes maanden zijn afgegrendeld. Ook werden in de stad drugs gevonden in zeventien koopwoningen. Acht van deze huizen zijn voor drie maanden afgegrendeld, negen voor een half jaar. Een aantal van de gesloten koopwoningen werd (particulier) verhuurd.



Ook in Rijswijk heeft de burgemeester dit jaar enkele keren ingegrepen. Hier werden vier woningen gesloten voor een half jaar en één voor negen maanden. In zowel Westland als in Zoetermeer gaat het om één woning, allebei afgesloten voor drie maanden. Wel lopen er volgens een woordvoerster van Westland nog drie procedures om bedrijfspanden te sluiten .

Gemeenten als Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar melden dat het sluiten van woningen bij hen in 2017 vooralsnog niet is voorgekomen.

De bewoners, of dat nu huurders of eigenaren zijn, mogen bij het sluiten van een woning een afgesproken aantal maanden absoluut niet in dit pand komen. Waar ze gedurende die tijd verblijven, is aan hen om op te lossen.

Onderdak

Van de gemeenten en corporaties komt geen hulp om snel aan vervangende woonruimte te komen. Al mogen mensen die geen geld hebben om in de particuliere sector iets te huren, en evenmin onderdak kunnen vinden bij familie of vrienden, zich in Den Haag wel melden bij de voorzieningen voor dak- en thuislozen.