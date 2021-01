Tientallen verdachten zijn sinds 2018 gewond geraakt door bijtende politiehonden: ‘Heel verontrustend’

Spermaspo­ren van Ibrahim (52) zaten op condoom, maar hij zou 13-jarig meisje ‘met geen vinger hebben aangeraakt’

7 januari Tegen de 52-jarige Hagenaar Ibrahim B. is vandaag bij de Haagse rechtbank 3,5 jaar celstraf geëist waarvan een half jaar voorwaardelijk omdat hij afgelopen zomer in zijn woning in de wijk Transvaal seks zou hebben gehad met een 13-jarig Grieks meisje.