Tientallen vuurwapens geroofd uit wapenhandel in Wateringen

Een inbreker heeft in maart tientallen vuurwapens gestolen bij een Wateringse wapenhandel. Dat blijkt nu een opgepakte verdachte later deze week voor de rechter moet verschijnen.

Quote Het is een professio­ne­le inbraak geweest De inbraak in de wapenhandel is lange tijd stilgehouden. Inmiddels heeft de politie een 47-jarige verdachte uit Den Bosch aangehouden. Die zou op 12 maart 42 vuurwapens gestolen hebben uit de Wateringse zaak. Na zijn aanhouding zijn achttien exemplaren teruggevonden.



De wapenwinkel is gevestigd in een relatief anoniem bedrijfsverzamelgebouw op industrieterrein Zwethove. Binnen liggen tientallen vuurwapens uitgestald, waaronder pistolen, revolvers en semi-automatische geweren.

Schietsport in kwaad daglicht

De inbrekers hebben waarschijnlijk eerst een naastgelegen pand opengebroken. Via de muur is vervolgens toegang tot de wapenzaak verschaft. Burgemeester Bouke Arends is na de roof op de hoogte gesteld door de politie.

Zijn woordvoerder laat weten dat de gemeente er verder weinig bemoeienis mee heeft. De gemeente gaat niet over de vergunningen voor wapenverkoop. En, zo vervolgt ze: ,,Beveiliging is een aangelegenheid van de ondernemer zelf. Het is niet aan de gemeente om nadere eisen te stellen.”

Wat er exact is meegenomen, kan een woordvoerder van het Openbaar Ministerie niet zeggen. Wel kan hij kwijt dat het geen toeval is dat de dieven bij een wapenhandel hebben toegeslagen. ,,Het is een professionele inbraak geweest.”

De eigenaar van de zaak zelf wil weinig zeggen over de inbraak. Enkele maanden geleden ontkende hij dat er een inbraak in zijn winkel was geweest en dat er iets zou zijn buitgemaakt. Nu, met de eerste rechtszaak in zicht, zegt hij er zo min mogelijk ruchtbaarheid aan te willen geven, omdat de schietsport ‘al zo vaak in kwaad daglicht staat’.

Pro-forma

Wel zegt de handelaar dat er extra maatregelen zijn genomen voor de veiligheid. ,,Die van de verzekeraar en van de politie eigenlijk niet hadden gehoeven.”

Komende vrijdag is bij de Haagse rechtbank eerst een pro forma-behandeling. Er wordt nog niet op de zaak zelf ingegaan, maar men kijkt of er nog aspecten onderzocht moeten worden en of de verdachte vast moet blijven zitten in afwachting van de inhoudelijke zitting.