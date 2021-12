Tiffany (26) zegt dat ze Rotterdamse vriend (29) doodstak uit zelfverdediging: ‘Ruzie was erger dan ooit’

update Rotterdam­mer (29) overleden bij steekpar­tij, 25-jarige vrouw uit Leidschen­dam opgepakt

Een 29-jarige man uit Rotterdam is gistermiddag overleden nadat hij was neergestoken in een flatwoning aan De Haar in Leidschendam. Een 25-jarige vrouw werd in de woning aangehouden als verdachte.

4 juli