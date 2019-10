Tiffany (30) doet er alles aan om Glory-gordel te heroveren: : 'Ik wil mijn gordel terug'

Tiffany van Soest (30) zet alles op alles om haar Glory-gordel in het super bantamgewicht te heroveren. De Amerikaanse kickboksster met Haagse roots, nummer 2 op de ranglijst, was in de nacht van zaterdag op zondag in Miami tijdens Glory 68 veel te sterk voor de 27-jarige Braziliaanse Jady Menezes (drie keer 30-27). De als derde genoteerde vechtster is net als Van Soest voormalig wereldkampioen.

,,Ik wil mijn gordel terug, wat denken jullie daarvan?'', betrok Van Soest het publiek in het James L. Knight Center in Miami (Verenigde Staten) bij haar overwinning. En na het daaropvolgende gejuich: ,,De mensen hebben gesproken'', zei de kickboksster, de allereerste winnaar van het super bantamgewicht bij Glory in december 2016.

Van Soest, dochter van een moeder met Pools-Oostenrijkse roots en vader met een Nederlands-Indonesische achtergrond, was veel te sterk voor de nummer 3 van de Glory-ranglijst. ,,Je hebt verschillende niveaus in deze sport en ik bevind mij op een andere level.'' Toch was ze over haar prestatie lang niet tevreden: ,,Ik geef mezelf een 6,5 of een 7.''

Uitgesteld

Het gevecht werd in juli van dit jaar nog uitgesteld omdat de Amerikaanse tijdens de voorbereiding op haar Glory-gevecht een mogelijk carrière bedreigende oogblessure had opgelopen. Met haar 'poetry in motion', zoals ze haar vechtstijl noemt, was Menezes ruim 2,5 maand later voor haar geen partij.

Dankzij de overwinning op Menezes, haar twintigste zege in haar professionele carrière, krijgt Van Soest een titelgevecht met de Française Anissa Meksen, aan wie ze haar titel in december 2017 in New York verloor, in zicht.