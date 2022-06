Tijd voor een eigen horrorpaal voor de rijkerds

Column Moord op zeewier is net zo gruwelijk als de moord op een zuiglamme­tje

Een vis is een levend wezen en dat eet je niet op. Zelfs niet als ‘ie dood is. Niet zo vreemd dat de Partij voor de Dieren protesteert. Het eten van haring, bij monde van het Haagse raadslid Robin Smit, moet worden verboden. Deze zin klinkt alsof Robin de haring al half in zijn huig heeft hangen en schiet bij hem wellicht in het verkeerde keelgat.

29 juni