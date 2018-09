Tijd voor een opfrissertje van het geheugen van de Hagenaar

Het Haags Geheugen is de derde uitgave in een historische reeks, na de Haagse Canon en de Haagse Plekken. ,,Sommige Haagse zaken zijn verzonken in het moeras van de vergetelheid'', stellen de auteurs in het voorwoord. Ze zijn met elkaar gaan brainstormen en komen tot een lijst met 75 dingen die geen Hagenaar mag vergeten.



Elk onderwerp levert een eigen verhaal op. Er zit ook wel een portie chauvinisme in. Bijvoorbeeld: Cabellero van Ed Laurens in de Binckhorst was de grootste sigarettenfabriek van Nederland, Metropole Palace de modernste bioscoop, Van der Heem had de primeur van elektrische handboormachines en er werden ook Erres televisies, koelkasten en Solex brommers gemaakt.



De selectie van onderwerpen is subjectief. Zo wordt Indonesisch restaurant Sarinah (Goudenregenplein) genoemd als eerste met een snelbuffet, maar Tampat Senang, Bali, Soeboer, Garoeda of Raden Mas hadden ook gekund. ,,Bij presentaties van het boek zullen vast mensen zeggen dat ze iets missen'', aldus Van Gaalen.