Tijdcapsule zoek, schatkist gevonden

Op verzoek van de gemeente werd dat ding door burgers gevuld met persoonlijke boodschappen voor de toekomst. De roestvrijstalen capsule zou tien jaar later worden geopend. Alles mocht worden geschreven, zolang het maar iets te maken had met de jaren negentig.



De capsule had vier maanden op het gemeentekantoor, in de bibliotheek, de Herenwegschool en in Het Sophiekehuis gestaan.



Omdat ik dacht bij de opgraving al lang als raadsverslaggever gestopt te zijn vroeg ik of ik er ook een brief in kon doen. Dat mocht. Als ik me goed herinner schreef ik over mijn hekel aan die ellenlange vergaderingen van de gemeenteraad, die soms tot na middernacht duurden. Over mijn afkeer van de politiek in het algemeen en die in Wassenaar in het bijzonder. Vrijwel zeker heb ik burgemeester en wethouders nog een veeg uit de pan gegeven. Voor mij zou dat toch geen gevolgen meer hebben. De toenmalige burgemeester begroef de capsule wat later in de tuin achter raadhuis De Paauw. Het leek wel een begrafenis.



Eind vorig jaar bedacht ik nooit meer iets te hebben gehoord over de opgraving en opening van de capsule in 2010. Toen ik bij de inmiddels nieuwe woordvoerder van de gemeente naar de tijdcapsule vroeg zette hij grote ogen op. Hij gaf mijn vraag door aan de archivaris en de medewerker cultuur. Niemand weet er meer wat van. Ook de lang geleden gepensioneerde burgemeester kan zich de plek niet meer exact herinneren.