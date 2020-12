Tijdelijke pakketautomaat bij Gamma om winkeliers te ontlasten

Regenboog­bus van PostNL in Den Haag en Naaldwijk voor Coming Out Day

7 oktober Een pakketje op komst? Dan is er de kans dat als je in Den Haag of Naaldwijk woont, deze wordt bezorgd door een ‘regenboogbusje’. In oktober rijden vijf busjes van PostNL door heel Nederland om de internationale Coming Out Day op 11 oktober te steunen.