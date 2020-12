Tijdelijke woningen voor kwetsbare mensen in Leidschenveen

De Wenckebach in Laak waar zij nu wonen wordt binnenkort gesloopt om plaats te maken voor sociale woningbouw. Omdat de geplande nieuwe woonplek aan de Zichtenburglaan in Loosduinen nog niet klaar is, komen deze mensen voor maximaal 1,5 jaar in portacabins te wonen. Dat zijn flexibele zelfstandige woningen. Er is 24 uur per dag begeleiding en beveiliging aanwezig bij de woningen. Daarnaast hebben alle bewoners een persoonlijke begeleider en is er dagbesteding. De bewoners zijn vrij om te gaan en staan waar zij zelf willen.