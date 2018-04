Tijdens de avondspits de weg op? Houd rekening met flinke drukte!

Man (60) overleden doordat zeiljacht boven op hem valt

25 april Op het terrein van een jachthaven aan de Rietpolderweg in Leidschendam heeft vanmiddag een noodlottig ongeval plaatsgevonden. Een zeiljacht, dat op de kant stond, is omgevallen en op een man terecht gekomen. Het 60-jarige slachtoffer raakte bekneld en is overleden. Dat meldt de politie vanmiddag.