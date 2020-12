Tijdens de jaarwisseling zijn parkeerautomaten afgesloten, maar je moet wel betalen

Record aantal van 611 kilo vuurwerk ingeleverd in Den Haag

19:45 In Den Haag is komende jaarwisseling in elk geval 611 kilo vuurwerk minder op straat. Het is maandag en dinsdag ingeleverd bij twee punten in de stad zonder dat je daarvoor een boete of een strafblad kreeg. Vuurwerk is dit jaar verboden om de druk op de zorg te verlichten.