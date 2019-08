Tijdens de koude zomer van 1987 werd er erwtensoep gegeten in de strandtenten

Technisch mankement zorgde voor brand Steenvoor­de­school, leerlingen tijdelijk opgevangen

15:49 Een brand, veroorzaakt door een technisch mankement, heeft zaterdagavond een deel van de Steenvoordeschool in Rijswijk in de as gelegd. Leerlingen die na de zomervakantie terugkeren moeten hierdoor opgevangen worden op andere locaties. Na uitgebreid overleg en gepuzzel is er een tijdelijke oplossing gevonden zodat de kinderen op 2 september gewoon weer naar school kunnen.