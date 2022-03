Tijdstip van moord dankzij nieuwe methode veel nauwkeuriger te bepalen

De volmacht­stem klinkt onvermin­derd luid in Den Haag

Opnieuw zijn er veel stemmen via volmachten uitgebracht in Den Haag. Vooral in de Schilderswijk, Transvaal en Laakkwartier en Spoorwijk lieten kiezers anderen voor hen naar de stembus gaan. De gemeente heeft geen onregelmatigheden vastgesteld.

24 maart