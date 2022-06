Tijl Beckand in extase na nieuws over ADO Den Haag: ‘Bijna niemand had dit verwacht’

Tijl Beckand moest deze week even twee keer met zijn ogen knipperen toen hij las dat Thomas Verheydt bij ADO Den Haag blijft. De 30-jarige spits verlengde zijn contract tot de zomer van 2025 bij de club, wat tot grote blijdschap leidde bij de Haagse stand-upcomedian. ,,Bijna niemand had dit verwacht.”

,,Dit is een shout-out voor onze Haagse spits Thomas Verheydt.” Zo begint Beckand, geboren in Den Haag, zijn ode aan de roodharige spits van ADO op zijn sociale media. De televisiepresentator heeft Verheydt nog nooit persoonlijk ontmoet. ,,Maar ik heb jou heel vaak in actie gezien. 37 keer heb jij in verschillende competities gescoord afgelopen seizoen, dat is een prestatie van formaat.”

Beckand komt in zijn ode ook nog even terug op de deceptie van het niet-promoveren naar de eredivisie. ADO Den Haag verloor de bizarre promotiewedstrijd na penalty's van Excelsior, waardoor de Haagse club ook komend seizoen zal uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Het seizoen had voor Hagenaars en Hagenezen een beetje een bitter einde. Ik ben er nog steeds niet overheen.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Beeld uit 2011: Tijl Beckand als supporter van Ado Den Haag. © Marco Okhuizen

,,Maar dan opeens”, vervolgt Beckand. ,,Hoor je - in een tijd waarvan je denkt: je wordt cynisch als je aan het voetbalwereldje denkt - dat jij bijtekent. Bijna niemand had dit verwacht. Ik had het je ook gegund hè, een Aziatisch avontuur, maar je blijft erbij. Dan weet je: echte clubliefde bestaat nog. Waar? In Den Haag.”

De cabaretier is maar wat blij met het goede nieuws dat deze week door de club bekend werd gemaakt. ,,Compliment aan jou en complimenten aan de club. Het is voor mij de opsteker van de week. Ik heb heel veel zin in het nieuwe seizoen, maar ik ga nu een biertje drinken op jouw gezondheid. Cheers Thomas!”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tijl Beckand (@tijl_beckand) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.