Tijl Beckand schrijft boek over ADO: Ik kan niet scouten, niet voetballen, niet trainen, maar wel verhalen verzamelen

De interviews zijn opgetekend door schrijver Vincent de Vries, de biograaf van Fernando Ricksen. De titel van het boek, Je komt Den Haag niet uit, is een verwijzing naar de bekende kreet van de supporters en ‘een ode aan ADO Den Haag’, stelt Beckand. ,,Ik praat met elf Haagse iconen. Het idee voor elf komt voort uit de gesprekken die je wel eens hebt en je je afvraagt: wat als je nou je beste old time Haagse elftal zou kunnen opstellen? Daarom zijn het er elf.”



Beckand groeide op in de Haagse Archipelbuurt. Hij speelde in de jaren tachtig in de B-jeugd van ADO Den Haag, maar een doorbraak bleef uit. ,,Toch wil ik graag iets doen voor de club. Ik kan niet scouten, niet voetballen, niet trainen, maar ik kan wel verhalen verzamelen. Dat heb ik gedaan. Je hoort het vaak: als veel Haagse jongens nou eens achter ADO gaan staan, dan wordt het nog wat met de club. Dit is een opstelling van mensen die zeker iets voor elkaar zouden kunnen krijgen.”