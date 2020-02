Tijmen (17) heeft een eigen talkshow als doel: ‘Dat vind ik knap en mis ik misschien wel eens bij ons op de buis’

Haagse Nieuwe17-jarigen: ze staan op de springplank naar volwassenheid. Geraldina Metselaar gaat in gesprek met zo’n Haagse Nieuwe. Deze week is het de beurt aan Tijmes Beijes. Met zijn eigen talkshow steelt hij over een jaar of zes de harten van vele televisiekijkers. 'Ik ga iets nieuws doen, iets wat er nog niet is.'