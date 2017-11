Tik op de Rijswijkse vingers: Woningplan moet weer onder loep

DSM vindt dat de woningbouw te dichtbij komt. Met name de bouw van zo'n 120 woningen in 't Haantje op 90 meter afstand van het DSM-terrein vindt de Raad van State (RvS) momenteel niet door de beugel kunnen. De Rijswijkse gemeenteraad krijgt een half jaar de tijd om het bestemmingsplan te veranderen of woningen te schrappen. Daarna komt er een nieuwe beoordeling en een einduitspraak.



Over die 120 woningen zegt de RvS dat de gemeente had moeten onderzoeken of de woningen buiten de geluidzone van DSM wel leefbaar zijn. Een aantal van die woningen is ook binnen de geluidzone van DSM gepland. Daarvoor had Rijswijk in een apart besluit moeten regelen dat die woningen meer lawaai te verduren krijgen. Voor de 120 woningen heeft Rijswijk ook geen berekening gemaakt van het groepsrisico dat de toekomstige bewoners lopen met de chemiegigant in hun buurt.



De RvS is het eens met DSM dat onduidelijk is of de gemeente overleg heeft gevoerd met de provincie Zuid-Holland. Daar zijn geen verslagen van en ook in de toelichting bij het bestemmingsplan is daar niets van te vinden.



Voor DSM is dit van groot belang omdat de provincie het veiligheidsbeleid heeft aangescherpt. Het wil dat DSM het groepsveiligheidsrisico voor omwonenden vermindert. Dat betekent dat DSM maatregelen moet treffen met woningbouw dichtbij. De gemeente heeft verklaard dat er wel overleg is geweest tussen de provincie en de gemeente, maar dat is vertrouwelijk gebleven. Daar neemt de RvS geen genoegen mee. Rijswijk zal gespreksverslagen beschikbaar moeten stellen.



Het bestemmingsplan Sion-'t Haantje werd ook aangevochten door autobedrijf Weerheim dat aan 't Haantje is gevestigd. De RvS heeft dit bezwaar ongegrond verklaard. Het bedrijf maakt er bezwaar tegen dat het straks alleen nog via de Lange Kleiweg bereikbaar zal zijn en niet meer via deze weg en de Prinses Beatrixlaan. Dat heeft te maken met de opheffing van een spoorovergang en de bouw van een fietstunnel.