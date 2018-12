Tikibad is voor één dag van ‘bloteriken’

Op 16 december is het niet nodig om de zwembroek aan te trekken in het Tikibad. Organisatie NFN Open & Bloot organiseert dan voor de tiende keer een dag voor ‘bloteriken’ in het waterparadijs bij Duinrell.

Het Tikibad is op de 16de vanaf 14.30 uur dé plek voor mensen die niet zo houden van badkleding. ,,Hoe je naaktrecreanten ook wilt noemen, iedereen die graag bloot recreëert is bij ons van harte welkom als lid. Naturist, nudist of bloterik – wij plaatsen niemand in een hokje’’, benadrukt directeur Christine Kouman (47) van NFN Open & Bloot. ,,We willen van die taal, van die hokjes af. Wij vinden bloot gewoon, het hoort erbij. Er zijn heel veel mensen die het vrij vinden voelen om bloot te gaan. Natuurlijk zijn er ook genoeg die het niet doen en dat is ook prima. Iedereen heeft zijn eigen keuze.’’

Terug naar het Tikibad. De dag voor bloteriken wordt al bijna tien jaar georganiseerd. En, zo stelt Kouman, er is heel veel animo voor. ,,Meestal komen er zo’n 500 á 600 mensen op af.’’ Van heinde en verre reizen ze naar Wassenaar voor zo’n vier uur waterplezier. ,,Ja, gezinnen uit het hele land. Maar ook jonge mensen, twintigers, opa’s en oma’s met hun kleinkinderen. Het is heel divers. Echt van klein tot groot.’’

Toezicht

Extra toezicht of beveiliging is niet nodig. Zorgen daarover heeft Kouman niet. ,,Wie komt, moet lid zijn bij ons en akkoord gaan met onze voorwaarden. Als organisatie houden we de veiligheid heel goed in de gaten.’’ De hygiënevoorschriften blijven ook dezelfde. ,,Je mag gewoon overal in, het bad is open zoals altijd. En weet je wat een fijne bijkomstigheid is?’’ zegt ze lachend, ,,Mensen die met badkleding van een glijbaan gaan, doen vaak hun zwembroek tussen de billen om harder te glijden. Dat hoeft nu niet.’’

De blootzwemdag wordt bewust in de wintermaanden georganiseerd, omdat er in de zomer genoeg andere opties zijn om naakt te zwemmen. ,,We willen onze leden ook in de winter de mogelijkheid geven om lekker bloot te ontspannen. Als ze dan een keer naar het zwembad willen, hoeft dat niet altijd in bikini of zwembroek. Dit heeft voor hen echt meerwaarde.’’

Er zijn inmiddels al ruim vijfhonderd kaarten verkocht.