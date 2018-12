Tikibad krijgt nieuw buitengedeelte

Duinrell legt ook een waterspeeltuin tijdens de verbouwing, met glijbanen speciaal voor kleinere kinderen.



Ook de rest van het park krijgt een lik verf. In mei 2019 worden acht nieuwe 5-persoons lodgetenten in gebruik genomen en vanaf juni 2019 kunnen bezoekers verblijven in acht nieuwe luxe bungalows. Ook de klassieke theeschenkerij Oranjerie wordt omgebouwd tot overnachtingsplek.



Het nieuwe Tikibad is te bezoeken vanaf juli 2019.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!