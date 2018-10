Tim Akkerman financiert nieuwe plaat met rondleidingen

,,Wel met wat meer drank dan ik gewend was, maar anders kwam ik niet in slaap’’, zegt de zanger, die nog voor hij zijn koffie op heeft alert reageert als voor het terras van café De Bieb een oudere mevrouw in een rood autootje op de Torenstraat een verkeersheuvel verkeerd inschat en dwars over een paal heenrijdt, die onder haar auto blijft steken. Terwijl de rest van het terras appelig kijkt waar de herrie vandaan komt, staat Akkerman al naast het autootje om te helpen.



De populaire Haagse rocker blijkt ook nog een ideale schoonzoon. Na drie kinderen (tussen de 11 en de 5 jaar oud) en een huwelijk van elf jaar trok Akkerman er deze zomer de stekker uit. ,,Mekaar ontwijken, geen contact. Een steen in m’n maag. Ze wilde niet meer. Ik heb geprobeerd haar terug te winnen. Maar aan een dood paard kun je niet sleuren. Ook al baal ik ervan dat onze kinderen dit moeten meemaken. Ik boekte nog een reis naar IJsland, omdat ik wist dat ze dat land graag wilde zien. In die week wist ik het eigenlijk wel. En zij ook. Dit is voorbij.’’



De treurnis van twee eenzame mensen op een koud en rotsig eiland bleek een perfecte inspiratiebron voor de Haagse muzikant, die al zijn nummers zelf schrijft. ,,Ik kan je de lyrics nog niet geven, maar het nummer Run op m’n nieuwe plaat gaat over wat je voelt als het geen zin meer heeft.’’