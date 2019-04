Tim Akkerman gaat voor de muziek die hij leuk vindt, populair of niet

Zijn eerste albumpresentatie in vijf jaar tijd zorgde voor de nodige spanning bij Tim Akkerman. ,,Ik sta niet bekend als tekstvast en het duurt even voordat je nieuwe muziek 'in je huid' krijgt. Ik ben net een vergiet en liet daarom ook een autocue meedraaien. Ik ben door dingen in het publiek snel afgeleid. En als het niet lekker gaat, dan kun je het ook nog eens goed aan mij zien. Juist daarom ben ik zo blij met deze band. Mocht ik het even niet meer weten, dan gaan mijn bandleden onverstoorbaar verder.''