Tim Akkerman: ‘Ik ben de enige in de televisiehistorie van The Passion die nét niet Jezus is geworden’

Directeur GGD Haaglanden werkt non-stop sinds eerste besmetting op 29 februari: ‘De IC-afdeling mag niet vol raken’

12:02 Wie wist tot een paar weken geleden wie de directeur was van de GGD Haaglanden? Wie was er eigenlijk in geïnteresseerd? Nu schuift Annette de Boer aan in regionale praatprogramma’s, geeft ze interviews en houdt ze alles rond de Haagse zorg in de gaten. De Jaap van Dissel van Den Haag en omstreken.