Tim Akkerman zit 20 jaar in het vak en viert dat met theatertournee door Nederland

Zij hebben een ‘mannenbaan’: ‘Frusterend dat ze denken dat je als vrouw minder goed bent’

11:03 Vrouwelijke werknemers zijn in de bouw, de techniek, en de IT nog flink in de minderheid. Ze moeten opboksen tegen stereotyperingen en krijgen niet altijd dezelfde kansen als hun mannelijke evenknie. Drie vrouwen vertellen hoe zij zich staande houden in een ‘mannensector’.