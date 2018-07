Timelapse: In paar minuten wordt tunnel van Rotterdamsebaan geboord

In slechts drieënhalve minuut is in deze timelapse te zien hoe in totaal 1640 meter tunnel wordt gebouwd onder onder meer de Binckhorstlaan. De unieke beelden werden gisteren op Twitter gedeeld. Kijk mee naar de hoogtepunten van de boorwerkzaamheden.