Timmerman uit Wassenaar zeilt in kopgroep de wereld rond

Precies een maand nadat hij met 18 andere waaghalzen vanuit de Franse badplaats Le Sables d’Olonne aan een zeilwedstrijd rondom de wereld begon, staat Mark Slats er goed voor. De 41-jarige timmerman uit Wassenaar vaart met zijn antieke Rustler36 in de top-drie van een deelnemersveld dat al behoorlijk is uitgedund. Zes zeilers hebben de strijd al opgegeven.

Volledig scherm Mark Slats sinds de start van de Golden Globe Race in de top 3 © Christophe Favreau

Onderweg even bijpraten met Slats zit er niet in. ,,Dat kan op zijn vroegst weer in februari’’, legt zijn contactpersoon Karen Hogenbirk uit. ,,Het is een wedstrijd waarin de deelnemers het moeten doen met ouderwetse jachten, zoals die vijftig jaar geleden werden gebruikt in de Golden Globe Race, waarin toen de Britse zeilheld Robin Knox-Johnston als enige de eindstreep haalde. Dus dat betekent: geen navigatie en geen contact met het thuisfront. Wie die regels toch overtreedt wordt uit de wedstrijd genomen.’’

Slats, die eerder naam maakte door als roeier in recordtempo de Atlantische Oceaan over te steken, geldt als zeer eigenzinnig en daarvan geeft hij ook nu weer blijk. Nadat de tot nog toe snelste drie zeilers ter hoogte van Senegal waren aangekomen, besloot Slats in zijn eentje een meer westelijke route naar Kaap de Goede Hoop te kiezen dan de twee overige koplopers.

,,Hij houdt er rekening mee met wat volgens hem de wind gaat doen’’, legt Hogenbirk uit. ,,Dat is natuurlijk riskant. Als er wat misgaat, heeft hij niemand in de buurt. En hoe zuidelijker ze komen, des te meer kan het gaan spoken. Een bootje van iets meer dan 10 meter lang – dat is dan dus drie keer niks. Geluk bij een ongeluk: Mark heeft wel net als iedereen voor negen maanden voeding aan boord.’’