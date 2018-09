Tinadag: Drukte op A44 bij Wassenaar door reizende tieners

Het uitverkochte festival barst vandaag om 11.00 uur los en duurt het hele weekend. Toch was het vanochtend rond 09.00 uur al drukker dan normaal op de A44 richting Wassenaar.



Niet alleen op de weg is het druk. Ook bij de ingang van Duinrell staan al rijen mensen te trappelen om naar binnen te komen.



Ieder jaar zorgt de Tinadag in Duinrell voor flink wat verkeer op de wegen rond het attractiepark. Ook de ANWB waarschuwt automobilisten voor het populaire event: 'De drukte is er al bij Wassenaar. Tinadag begint om 09.00 uur en duurt nog het hele weekend!'



