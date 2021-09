Tinder op de arbeidsmarkt? Bij dit bedrijf zie je eerst foto’s bij vacatures

Lerarentekort Meester Matt uit Deventer slaapt drie nachten per week in hotel om les te kunnen geven in Den Haag

26 september Basisschoolleraar Matt van Schagen (25) uit Deventer geeft via een uitzendbureau les op de Carolusschool in Den Haag. De werkgever en het uitzendbureau betalen driemaal per week zijn hotelovernachtingen (inclusief ontbijt), zodat Van Schagen in het oosten kan blijven wonen. ,,Dit is een prachtige kans voor me om in een totaal andere werkomgeving ervaring op te doen.”