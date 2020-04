Tipje van de sluier met Sjaak Bral: Deze woorden komen voor in het Haags dictee

Komende zaterdagavond om 20.00 uur is het zover. Dan geeft cabaretier en columnist Sjaak Bral iedereen die daar zin in heeft een lesje Haags met het Haags dictee. Bral ging alvast met het AD op pad om deelnemers een voorproefje te geven en onthult alvast vijf woorden die in het dictee voor gaan komen.