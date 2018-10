TNO: Turfmarkttorens nóg onveiliger dan gedacht

Vanwege de problemen zijn werkplekken gesloten en is er een samenscholingsverbod. Als er bijvoorbeeld een brandkast moet worden verschoven, moet daar toestemming voor worden gevraagd omdat de belasting van de vloer dan verandert. Er lopen vier keer per dag zogeheten floor walkers door het gebouw om te controleren of de ambtenaren zich aan hun beperkingen houden.



Groep de Mos-fractievoorzitter Arjen Dubbelaar vindt dat de gemeente zich moet bemoeien met het gesprek. ,,Als de veiligheid daar niet kan worden gewaarborgd, verwacht ik dat de gemeente zich per direct gaat bemoeien met de veiligheid en ook gaat handhaven. Er zijn vierduizend werkplekken in het gebouw, dus ik maak me grote zorgen om dergelijke berichten.’’



,,Dat er een samenscholingsverbod geldt in het gebouw is veelzeggend. Het is een rampscenario voor het Rijksvastgoedbedrijf als deze gebouwen op slot moeten, maar de veiligheid vind ik nu wel even belangrijker.’’



