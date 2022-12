Toch al peperdure Hommerson-tunnel aan kust is nog eens in prijs verdubbeld: ‘51 miljoen? Stop ermee, nu!’

Geen drankvoor­raad of chips: politie onder­schept 6400 zakjes snus bij levering aan avondwin­kel

Geen kratjes bier of snacks voor in de vroege uurtjes: in een avondwinkel aan de Rijswijkseweg in Den Haag stuitte de politie zaterdagavond bij het controleren van een levering op 6400 zakjes snus.

5 december