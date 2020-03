Toch eten voor de armsten in Moerwijk dankzij actie voedselbank

Nadat Voedselbank Haaglanden maandag besloot dicht te gaan, startte voedselbank Moerwijk haar eigen actie op om de armste mensen in deze wijk komende week toch van eten te voorzien. Ze kan nu zelfs andere voedselbankpunten in de stad helpen.

Neo de Bono, betrokken bij het uitgiftepunt van de voedselbank in Moerwijk, schrok zich kapot toen Voedselbank Haaglanden maandag met haar besluit kwam, omdat de aanvoer van voedsel bij de Voedselbank Haaglanden stokte en veel vrijwilligers in de coronarisicogroep zitten. ,,Ik was verbijsterd. Moerwijk is zo’n beetje de armste wijk van Nederland. We hebben geen keuze! We bedienen hier zo’n 150 huishoudens. Die hebben dat eten hartstikke nodig.”

Zo zat ook de rest van het voedselbankteam van Moerwijk erin en maandagavond besloot het meteen tot actie over te gaan. Het resultaat bleek overweldigend. Er is al geld over waarmee andere Haagse voedselbankpunten geholpen kunnen worden. Ook groente wordt met duizenden kilo’s aangeboden.

Hamstergedrag

,,We zijn begonnen met een doneeractie. We dachten: als er geen producten zijn, kunnen we misschien geld inzamelen om boodschappenbonnen te kopen, ter waarde van een normaal boodschappenpakket”, zegt Neo de Bono aan de telefoon. Zestienhonderd euro was nodig. Dinsdagmiddag was al drieduizend euro binnen. ,,Bij de Albert Heijn in de buurt hebben ze gezegd: we gooien desnoods vrijdag de deur eerder open, zodat ze op hun gemak kunnen winkelen en geen last hebben van hamstergedrag. Mooi hè.”

In het Westland bleek nog eten over te zijn. ,,Normaal is dat voor de export, maar omdat landen op slot zitten, kunnen ze niet rijden.”