Toch extra geld voor noodlijdend ADO: Den Haag komt over de brug met lening

Tot 1 september kan ADO Den Haag bij geldgebrek een beroep doen op de lening die Den Haag beschikbaar stelt. Daarover zal de Haagse voetbalclub ook rente moeten gaan betalen, zo blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad. Robert Barker van de Partij voor de Dieren reageert verbaasd: ,,Ik heb hier toch grote vraagtekens bij. De gemeente leent een private club geld. Wat als er geen koper komt, dan gooi je het in een bodemloze put.‘’ Ook Lesley Arp van de SP is kritisch. ,,Een lening is natuurlijk geen gift, maar hoe weten we zeker dat we het geld terugkrijgen.”