Toch geen 1000 euro boete voor weghalen halve stoeptegel

'Hagenaar verzon operaties en eigen dood om geld op te strijken'

9:34 Hij was overleden waardoor hij zijn boetes niet kon betalen, was drie keer in Suriname aan zijn hart geopereerd en twee keer overvallen in Den Haag. Ghobiendpersad S. (37) had het hele verhaal van A tot Z gelogen om geld op te strijken, volgens het Openbaar Ministerie. Ik word erin geluisd, zei S. zelf.