Toch geen goedkope appartementen in luxe woontoren aan Spuiplein

De 88 goedkope huurappartementen in de luxe woontoren die VolkerWessels bouwt aan het Haagse Spuiplein worden niet gerealiseerd. Vooral vanwege excessief gestegen bouwkosten is sociale woningbouw in de Adagio-flat eenvoudigweg niet te exploiteren. Dat stelt het Haagse stadsbestuur in een brief aan de raad.