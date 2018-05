Toch hoop voor Steve Jobsschool in Den Haag

Seva World heeft er vertrouwen in dat zij vanaf 2019/2020 alsnog een Steve Jobsschool kan openen in Laakkwartier in Den Haag. De minister weigert toestemming, maar op een zitting vandaag bij de Raad van State werd duidelijk dat deze afkeuring is gebaseerd op een ‘foutje’ in de aanvraag.

Het draaide vandaag allemaal om één regeltje in het statuut van de school. Volgens Seva was het ‘pure onervarenheid’ dat ze het stuk dat naar de minister ging verkeerd invulde. De stichting wil een school met ‘algemeen bijzonder’ onderwijs opzetten volgens het Steve Jobsconcept. Ze had daarom bij het regeltje grondslag ‘algemeen bijzonder’ moeten invullen, maar schreef daar per abuis ‘Steve Jobs’.

,,Dat is geen erkende richting’’, zei de woordvoerder van minister Slob gisteren. Ze erkende dat als er ‘algemeen bijzonder’ had gestaan, de aanvraag wél was goedgekeurd. Het onderwijsministerie toetst in deze aanvraag namelijk niet op onderwijsconcept, want dat is wat ‘Steve Jobs’ is.

Details

Het lijkt gekrakeel over juridische details, maar volgens het ministerie is het essentieel dat de grondslag helder wordt vermeld. ,,Anders zouden scholen de vrijheid krijgen hun onderwijs geheel naar eigen inzicht in te richten.’’

De zaak draaide vandaag dus níet om de vraag of een Steve Jobsschool in Den Haag überhaupt wenselijk is. Eerder uitte de gemeenteraad haar zorgen over de kwaliteit en toekomstbestendigheid van zo’n school. Na alle negatieve berichtgeving rondom iPadscholen zitten veel partijen niet op zo’n type school te wachten.

Mevrouw Ramdas, bestuurslid bij Seva, verzekert dat zij het beter gaat doen dan die andere iPadscholen. ,,Wij laten ons hierin bijstaan door een onafhankelijke adviseur.’’

De mislukking van het Steve Jobsconcept, dat wordt gepromoot door Maurice de Hond, zit ’m vooral in de hoge kosten voor scholen en de verplichtingen waar ze aan vast zitten. ,,Wij hebben gesproken met De Hond en hij verzekerde ons dat het heel vrijblijvend is. Je hoeft niet het hele pakket over te nemen’’, zegt Ramdas. Ook zouden de kosten voor ouders beperkt blijven. ,,Onze leerlingen zijn straks voor 50 euro klaar. Daarvoor hebben ze een gehuurde iPad tot hun beschikking.’’