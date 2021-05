Toch niet in de straat? Nee. Maar de geur was onmiskenbaar de geur van brand

Video Van Zanen geschrok­ken van ‘sociale omstandig­he­den’ in getroffen huizen grote brand Wouwer­manstraat

20 mei De Haagse burgemeester Jan van Zanen is vannacht naar de Wouwermanstraat in Den Haag gegaan waar in meerdere huizen een grote brand was uitgebroken. Hij schrok van de ‘sociale omstandigheden’, laat hij vandaag in een verklaring weten. ,,We helpen jullie en we staan jullie bij.”