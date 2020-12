Toch nog een beetje een Haags kerstballet, ondanks lockdown

GolfbrekersOp twee kostuums na was alles klaar voor een livestream van het kerstballet van De Dutch Don't Dance Division vanuit het Zuiderstrandtheater in Den Haag. Totdat het kabinet van de intelligente lockdown een totale lockdown maakte. Artistiek leider Rinus Sprong en zijn compagnon Thom Stuart komen met een klein goedmakertje. Ze vertellen erover in de rubriek Golfbrekers.