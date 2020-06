Toch nog één picknickkleedje op de weide van Parkpop: ‘Ik hoop dat het zondag gaat onweren’

Morgen zou het park weer volstromen met duizenden popliefhebbers, jongeren, families of anderen die gewoon zin hadden in een lome zondagmiddag vol muziek, acts, bier, patat of vegahap. Gisteravond moest het Parkpopweekeinde al zijn begonnen met (betaalde) concerten van Stereophonics, Kings of Leon en Snow Patrol. Voor vanavond stond een concert van de Britse band Editors gepland.