Toch nog feest op Oudejaarsavond: artiesten treden op in De Haagse Vreugdevuren Livestream

In 2019 mochten de vuren niet doorgaan door de vonkenregen het jaar ervoor. Vorig jaar was er groen licht, maar gooiden de coronamaatregelen roet in het eten. Net als dit jaar. Ook de vuurwerkshow op de Hofvijver wordt om die reden afgeblazen.

Voor alle betrokkenen en liefhebbers van de traditie van de vreugdevuren is er daarom op oudejaarsavond voor de tweede keer een livestream. Om de pijn te verzachten. De stream start op vrijdag 31 december om 20.00 uur en gaat door tot 02.00 uur ‘s nachts op Ziggo kanaal 45 en Unity.nu. ,,Op deze manier is er toch nog een feestje op Oudejaarsavond”, aldus de organisatie. ,,Dat is het idee achter de Vreugdestream.”

In de zes uren maken Haagse artiesten hun opwacht. Outsiders, de Kraaien, Dj Chuckie, Billy de Kit. Ook Haagse legende The Darkraver ontbreekt niet. Hij maakt al tientallen jaren deel uit van het vreugdevuur in Duindorp.

