Toch nog iets om naar te kijken: lichtshow in het Benoordenhout

Situatie Haagse huurders­markt nog schrijnen­der dan gedacht: ‘Het is dweilen met de kraan open’

11:21 De situatie op de Haagse huurdersmarkt is nog veel erger dan gedacht. Uit diverse recente onderzoeken, in opdracht van de gemeente, komt een schrikbarend beeld naar voren. Zo zijn de huren vaak veel te hoog en zijn huurders erg kwetsbaar. Eerdere maatregelen blijken niet genoeg. Den Haag gaat daarom in navolging van Groningen een verhuurdersvergunning invoeren.