Toch plan Steve Jobsschool in Laak ondanks afkeuring

Nu de onderwijsminister steun heeft gekregen van de Raad van State, lijkt een nieuwe iPadschool in Laakkwartier ver weg. Seva World, de initiatiefnemer, is teleurgesteld door de uitspraak, maar geeft niet op, laat een woordvoerder aan deze krant weten. ,,We houden de moed erin. We hopen natuurlijk nog steeds dat we in het schooljaar 2019/2020 kunnen beginnen.’’



Weliswaar was hun vorige verzoek afgewezen, maar dat was gebaseerd op ‘een foutje’ in de aanvraag. Inmiddels is er een nieuwe aanvraag bij de minister ingediend door Seva. ,,Het besluit daarop kunnen we pas in december van dit jaar verwachten.’’

Ruimte

De gemeente schept in haar schoolplan voor 2019-2022 in elk geval al wel ruimte voor de nieuwe ‘algemeen bijzondere’ basisschool, zo bleek gisteren uit een brief van het college. Die stelt dat er in die buurt voldoende belangstelling voor dit type onderwijs bestaat. In stadsdeel Laak is er volgens het college geen andere algemeen bijzondere basisschool, de dichtsbijzijnde bevindt zich in Rijswijk.



In de wijk wordt bovendien een groei verwacht van het aantal kinderen tussen de 4 en 12 jaar. De gemeente schat dat ongeveer 12 procent van de ouders belangstelling heeft voor algemeen bijzonder onderwijs voor hun kind. Daarmee verwacht Den Haag dat de school in 2019 al kan rekenen op rond de 500 leerlingen.

Twijfels