Toch salaris voor stakende docenten in Den Haag

In eerste instantie besloten juist nagenoeg alle schoolbesturen om het loon van stakende docenten in te houden. De leraren willen komende dinsdag opnieuw een dag het werk neerleggen, omdat ze meer geld willen voor een hoger salaris en verlaging van de werkdruk. De Haagse schoolbesturen vonden echter dat er eerst opnieuw met het nieuwe kabinet moest worden gepraat.



Op dat besluit komt het merendeel van de besturen nu terug. Die ommezwaai komt voornamelijk door een uitspraak van het ministerie van Onderwijs. Dat liet weten dat scholen volgens de wet geen stakende leraren mogen doorbetalen, maar dat ze dinsdag niet zullen worden gecontroleerd. Volgens Ewald van Vliet, voorzitter van het Platform Primair Onderwijs dat alle basisscholen in Den Haag vertegenwoordigt, heeft inmiddels een ‘ruime meerderheid’ van de schoolbesturen besloten tóch salaris uit te betalen. ,,Na die mededeling van het ministerie kregen we van onder anderen onze docenten het verzoek ons besluit te heroverwegen. Dat hebben we gedaan. Met dit als resultaat.’’



Maar lang niet alle besturen delen die visie. De Haags Scholen bijvoorbeeld, de koepel van de 52 openbare basisscholen in de stad, blijft bij het eerdere standpunt om niet uit te betalen. ,,Wij staan volledig achter het doel,’’ zegt bestuursvoorzitter Wiely Hendricks. ,,De lonen moeten omhoog en de werkdruk omlaag. Maar de strategie om nu opnieuw te gaan staken, daar kunnen we ons niet in vinden.’’



Hendricks vindt dat de docenten eerst om tafel moeten met de nieuwe onderwijsminister Arie Slob. ,,Hij is nog maar net in functie. Je moet hem de ruimte geven met oplossingen te komen.’’