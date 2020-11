Toch steun voor Theater Branoul, Crossing Border en zestien andere culturele instellingen

Video Zeehondje Pedro duikt vaak op in Schevenin­gen, maar het is geen circusdier: ‘Mensen moeten hem met rust laten’

7 november Zeehond Pedro, die woensdag in het Verversingskanaal bij de Duindorpdam in Scheveningen gespot is, krijgt niet de kans om in alle rust zijn dagelijkse portie vis te vangen. Het beestje wordt gezien als een attractie. Dat dient afgelopen te zijn. ,,Mensen moeten hem met rust laten”, vindt René Oudshoorn, raadslid Hart voor Den Haag.