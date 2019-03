Toch weer optimistisch op huis aan

Vier keer per jaar gaat de grote zaal van de Koninklijke Schouwburg op zijn kop voor de thema-avonden van '... is HOT'. Actuele, maatschappelijke vraagstukken worden op een speelse wijze verweven met theater, muziek, wetenschap en verhalen uit het veld. Nadat eerder thema's als geld, racisme en de nieuwe mens voorbij zijn gekomen, gaat het komende maandag over eenzaamheid. Toevallig heeft de gemeente Den Haag onlangs een actieplan gepresenteerd die de eenzaamheid in de stad moet tegengaan. Als eerste gast van de avond gaat artistiek leider van Het Nationale Theater Eric de Vroedt hierover in gesprek met zorgwethouder Kavita Parbhudayal. Daarna volgt muziek van harpiste Lavinia Meijer en vertelt eenzaamheidsdeskundige Eric Schoenmakers wat eenzaamheid precies inhoudt. Schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn laat iedereen lachen om ellende met zijn eigen teksten en liedjes, acteurs Mark Rietman, Betty Schuurman en Hein van der Heijden van Het Nationale Theater treden op en gedragsbioloog Patrick van Veen legt uit hoe natuurvolkeren en apenstammen eenzaamheid voorkomen.