Toegangshek Japanse Tuin gesloopt en peuken op de paden gevonden

Het toegangshek naar de iconische tuin op de grens van Den Haag en Wassenaar is geheel in stijl gemaakt van bamboe. Onverlaten hebben daar onlangs een aantal spijlen vanaf getrokken. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag laat weten dat de Japanse Tuin zelf, die maar enkele weken per jaar geopend is, niet vernield is.